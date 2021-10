Mario Hermoso: "Sé que puedo dar un nivel mucho más alto del que estoy dando este inicio de temporada"

Mario Hermoso, jugador del Atlético de Madrid, acaba de ser padre y nos cuenta la experiencia: "Te cambia todo. Intento aprovechar todos los momentos que estoy aquí para estar con mi hija". Aprovecha el parón para seguir preparándose y a la vuelta "mantener el ritmo alto para poder jugar cada tres días". Y el próximo rival es el Liverpool: "Un partido que imagínate como serán estas semanas para llegar al encuentro".

Estaba en las quinielas de la selección pero quedó fuera. "Lo que nos motiva aparte del trabajo en tu club es poder defender a tu país y más en uno como el nuestro con la filosofía y la cantera que tiene. Siempre uno es optimista de que puede estar, es cuestión de trabajo y seguiré y no tengo duda que acabaré volviendo. Es algo que nos motiva mucho".

"Si algo ha dejado claro Luis Enrique es que es valiente y que va a llevar a quién sea independientemente del equipo, la edad o lo que sea. Y eso nos hace a todos estar muy a tope", señala Hermoso. Que nos cuenta sus impresiones de Gavi al que se enfrentó hace unos días: "Filosofía Barça, pequeño, dinámico, fuerte, esa personalidad para agarrar el balón demuestran cosas bastante buenas".

Atraviesa una gran etapa, "en el mejor momento colectivo, te lo dan los títulos y la Liga es muy complicada. No me encuentro en el mejor momento profesional porque sé que puedo dar un nivel mucho más alto que el de este inicio de temporada. El fútbol no tiene memoria y hasta los mejores jugadores han sido criticados".

En cuanto a su posición, resalta la importancia de tener versatilidad para estar disponible dónde Simeone lo necesite. "Hay veces que no es agradable pero cuando a final de temporada llega un título llega la alegría".

En cuanto a Griezmann asegura que desde que tuvo la opción de volver no tuvo otra cosa en mente. "Sabe dónde fue feliz y no querían otra cosa que estar aquí. Saben la familia que somos y cuando se marchó no lo encontró".

"El Atlético de Madrid me ha cambiado todo. Mi vida, la de mi entorno... Tenía conocimiento de lo que era por familia, compañeros y ahora he vivido lo que es el Atlético de Madrid. No cambiaría absolutamente nada por la decisión que tomé de venir al Atleti", señala Hermoso.