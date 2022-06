Marcos Alonso: "No me puedo quejar de nada en el Chelsea pero el deseo de volver a España, está ahí"

Marcos Alonso está de vuelta en la Selección en uno de los puestos con más competencia, algo de lo que es consciente: "No hay tantos partidos para elegir en la selección, nos gusta los grandes compromisos y seguir entrenando para estar en esos partidos".

Su futuro está en el aire, tiene contrato con el Chelsea pero no oculta que le gustaría volver a España pese a que es feliz en Inglaterra: "De momento no. Sobre el papel tengo un año más de contrato y es lo que hay hasta hoy. Ya he dicho otras veces que me gustaría pero no depende del todo de mí. Quedan dos partidos aquí y luego toca descansar".

"He jugado 50 partidos, hemos sido campeones del mundo, hemos tenido mala suerte en las finales de copa. No me puedo quejar de nada en el Chelsea pero el deseo de jugar en España está ahí. No depende del todo de mí y estoy feliz en el Chelsea. Sincero soy", añade.

Recuerda esa eliminatoria de Champions ante el Real Madrid: "En el Bernabéu ganamos y tuvimos la eliminatoria en nuestra mano. Algo que no hicieron PSG y Chelsea. Perdimos la eliminatoria en casa. Mi mano, si el reglamento es así hay que acatarlo, no le he dado muchas vueltas". Y para él, los blancos son justos campeones: "Sí, el Real Madrid tiene mucho mérito cómo ha ganado esta Champions. Justo campeón y enhorabuena a ellos".

Y nos habla del reciente fichaje del Real Madrid, Rudiger: "Es un gran jugador, es lo que el quería y le deseo lo mejor. Después del partido del Bernabéu más o menos nos lo dijo. Tendrá un tiempo de adaptación pero las condiciones las tiene de sobra".