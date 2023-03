Marc Márquez: "La primera carrera no pinta de la mejor manera, pero el año es muy largo"

Este fin de semana arranca la temporada de MotoGP con el Gran Premio de Portugal en el circuito del Algarve. Marc Márquez llega muy motivado porque después de mucho tiempo llega físicamente en buenas condiciones a una temporada. Y este inicio llega tras el de la F1 en el que Fernando Alonso está dejando tan buenas sensaciones: "La Fórmula 1 es esto es confiar, confiar, confiar, perseguirla. Y de un año para otro te cambian el coche y depende mucho del coche. Y cuando tienes el coche, tienes el talento de Fernando, lo sacas y y nos está haciendo disfrutar mucho. Y yo creo que es bueno porque esto hace crecer el deporte español, la Fórmula uno en este caso, y retroalimenta también a Carlos Sainz Junior, que está ahí también con Ferrari".

Marc cuenta que ha compartido entrenamientos precisamente con el pequeño de los Sainz. En la carrera le gana pero en la fuerza no. Eso sí, explica que su entrenamiento de fuerza tiene que ser con un sentido claro: "Tiene que ser fuerza eficiente con la moto. Porque si te hinchas mucho, pierdes la aerodinámica. Sí que he podido entrenar, hacer un invierno normal, que hace cinco años que no lo hacía".

Se sincera y confiesa que el inicio no será todo lo bueno que le gustaría: "Mi intención es luchar por lo máximo esta temporada, pero también ser un poco realista y el año es muy largo, pero hay que ser realista en cada momento. Y la primera carrera no pinta de la mejor manera pero veremos. El año es muy largo".

En su documental, se le ve muy enfadado antes del GP de Austria de la pasada temporada. Explica que depende del momento se puede apretar más o menos y ahora tienen que remar en equipo: "Toca estar unidos, toca dar el 100% con lo que tenemos, seguir trabajando y cada uno trabajar en su ámbito. El electrónico, el de motor, el de chasis, para sacar un poquito más. Pero ahora no toca encabronarse, sino estar más unidos que nunca para sacar el máximo".

Explica que cuando estás lejos de ganar es más fácil aceptarlo que cuando estás cerca pero no llega: "Si estás muy lejos es fácil entenderlo. Si estás cerca, pero no acabas de llegar, ahí es donde está el punto crítico de si forzar más o menos o sumar puntos o arriesgar mucho, pues hay más opciones de caída. Hace seis años no me entraba en mi cabeza no poder ganar, pero bueno, ahora en Moto GP cada vez dependes un poquito más de la moto porque han entrado pues la aerodinámica, nos tenemos que saber adaptar a ello y sacar el 100%, pero estoy preparado para sufrir. La temporada es muy larga y tienes que confiar hasta hasta el final. Y el objetivo es luchar por las posiciones de delante".

En los últimos años la categoría ha perdido algo de interés para el gran público. Considera que faltan varias cosas: "Los pilotos que hay ahora son muy buenos y tienen mucho talento. Pero sí que es verdad que no hay un nombre de peso, o sea, no hay un Jorge Lorenzo, no hay un Dani Pedrosa, no hay un Valentino Rossi, se están creando, Bagnaia, Quartararo. Falta una rivalidad como el Hmailton Verstappen, la serie de Netflix..."

"Es la primera pretemporada después de cinco años que la he hecho normal, que he hecho una pretemporada normal, sin lesiones, sin preocuparme de nada. Pero. Y sí, estoy, estoy mucho mejor físicamente, preparado para para la batalla", finaliza.