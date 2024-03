Madrid se convierte en la capital mundial de la medicina deportiva

Niko Mihic, ex jefe de los servicios médicos del Real Madrid, ha sido uno de los organizadores del International Summit on Elite Sports Medicine. En Radioestadio Noche reconoce que España es reconocida mundialmente como líder en deporte y no le sorprende reunir en nuestro país a las eminencias de la medicina deportiva.

El ex jefe de los servicios médicos del Real Madrid explica que lo que más ha aprendido durante su etapa de trabajo como director médico del Real Madrid es que los jugadores tienen un nivel de excelencia a diario.

La importancia de la evolución de la medicina deportiva

Sobre la evolución de la medicina deportiva, Niko Mihic dice que los avances son enormes y que la atención al detalle al deportista y la dedicación ha prolongado las carreras de muchos jugadores.

Por otro lado, Niko Mihic explica que lo que traslada de la medicina del deporte a la población general es la optimización de parámetros que se miden con más atención en los deportistas de élite, como los parámetros de hierro, de vitamina D...