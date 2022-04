Lucas Pérez: "Si no creyera que nos salvamos no hubiera venido al Cádiz"

LEER MÁS El Cádiz asalta el Camp Nou y deja LaLiga vista para sentencia

Lucas Pérez, autor del gol de la victoria del Cádiz en el Camp Nou, nos cuenta sus sensaciones tras la victoria: "Cansado pero muy contento por el trabajo que hemos hecho. Ganar aquí es un paso pero no te puedes acomodar. Dependemos de nosotros, hay que ganar y cuanto antes consigamos el objetivo mucho mejor".

En la primera parte tuvo una muy clara pero luego pudo sacarse la espina: "Me sabe mal porque no quiero fallar. Luego he tenido suerte de marcar y reivindicarme. Ha salido bien, firmaríamos todos fallar esa y luego marcar la siguiente. Si Benzemá que es el mejor del mundo falla, imagina el resto".

Venían a jugar ante un Barcelona herido y no sabían que versión iban a encontrarse: "Cuando vienen de una eliminación así no sabes. Puede ser que te metan cinco o que no les salgan las cosas. Pero nosotros hemos estado muy bien, lo hemos hecho y hay que seguir para adelante porque el jueves tenemos otro partido". Ha destacado el guardameta: "Conan sabe que ha hecho un trabajo maravilloso. El resto también, sabemos que es la línea a seguir porque con solo un jugador no nos vamos a salvar".

"Si no creyera que nos salvamos no hubiera venido aquí", finaliza.