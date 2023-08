Larrea: "Para nada esperaba esto de Rubiales. No ha sido conveniente ni oportuno"

Juan Luis Larrea, ex presidente de la RFEF, cuenta su sentir tras todo el caso de Rubiales con el que luchó por la presidencia en las elecciones de 2018: "Me ha sorprendido todo, la actitud. Es un momento de euforia que se sale de madre. Es un tema que no ha sido conveniente ni oportuno. No es ninguna anécdota, se equivoca".

De momento, no tiene constancia de movimientos para suceder a Rubiales: "Estoy al margen. Los movimientos internos que puede haber no lo sé. Entrará una gestora que la presidirá la persona de más antigüedad y el año que viene habrá unas elecciones". Eso sí, descarta volver a presentarse a las elecciones: "Yo estoy muy bien, muy tranquilo y al margen".

"Éramos más del estilo de Ángel María Villar y éramos más de ese estilo", dice sobre cómo hubiera sido su mandato.

"No esperaba esto para nada. Haber quedado campeonas es un momento de celebración es el segundo hito del fútbol español, era unas fechas de celebración para celebrar un éxito del fútbol femenino", finaliza.