Koke: "Sería bonito terminar mi carrera aquí. Soy atlético hasta la muerte"

Jorge Resurrección 'Koke' repasa sus inicios en el fútbol en los que solo se dio un capricho con su hermano, el de comprarse la Play. De ahí a ser el capitán del primer equipo y de haber conquistado Liga, Copa, Supercopa de España y de Europa y la Europa League. Le queda la espina de la Champions: "Todo el mundo sueña con con ganar esa Champions por levantar la primera. Y bueno, ¿Por qué no? Ojalá fuera yo, pero si no me toca a mí estar seguro que estaré igual de feliz por los compañeros que la levanten".

Tiene contrato hasta junio de 2024 y su deseo es claro: "Sería bonito acabar mi carrera en el Atlético de Madrid. Soy atlético hasta la muerte. La realidad es que todavía nos queda un año y medio y hay que estar tranquilos de cara a lo que venga".

El equipo ha experimentado una gran mejora en las últimas semana. Considera que ha habido una serie de circunstancias que les ha beneficiado como la salida de algún jugador. "Se focaliza mucho si jugaba o no jugaba un compañero (Joao Félix) y yo creo que no benefició mucho al al equipo. Pero bueno, sí que es cierto que es un jugador espectacular, muy importante en el Atlético Madrid, que ahora está cedido unos meses y le deseamos todo lo mejor para que se ponga bien en forma y vuelva con nosotros al 100%".

"Simeone fue el que apostó por mí, mantenemos un gran respeto el uno por el otro, estoy muy agradecido por su confianza y voy a muerte con su idea ¿El 1-0? Todo vale en el fútbol, para mí lo más importante es ganar. Si no les gusta ganar así....que nos dé los puntos a los demás. Yo respeto a todo el mundo, claro que molesta cuando te critican por ganar como ganamos", comenta el mediocentro.

El Atlético fue subcampeón alguno de los años en los que el Barcelona ganó LaLiga en temporadas que investiga la fiscalía: "Se debe saber todo, se debe aclarar todo. Y yo creo que por el bien de nuestro fútbol, cuanto más claro estén las cosas, mejor. Porque todos estamos en una competición súper bonita. El Barcelona es uno de los mejores clubes, no solo a nivel de España, sino del mundo, y creo que cuanto antes se aclaré la situación más tranquila se queda la gente. Al final yo tampoco puedo opinar mucho porque no sé mucho del tema y no puedo juzgar a alguien sin saber lo que pasa completamente".

Apoya el comunicado de Gil Marín tras el partido ante el Real Madrid: "Expreso lo que sentía en ese momento, creo que era lo que sentía tanto la plantilla como como la afición del Atlético de Madrid. Yo creo que todo el mundo, por decir entre comillas, quedó satisfecho en sus palabras, porque es el sentimiento de todo Atlético.

"Sí que es cierto que que los dos derbis en el Bernabéu se vivieron situaciones que al final los árbitros estuvieron un poquito más caseros de lo normal, porque la jugada, por ejemplo de Stefan, obviamente que la segunda amarilla era expulsión y la de Ceballos igual y cambió el partido. Igual que la jugada de Correa", añade.

Hace unos meses en una previa de un derbi, hizo un comentario en referencia a Vinicius que considera se malinterpretó y le hizo pasarlo mal: "Yo nunca he incitado a la violencia y siempre tengo el máximo respeto hacia mi rival. Si marcó un gol en el Bernabéu, o en el Camp Nou o en cualquier estadio, y me pongo a bailar, que es totalmente respetable, siempre ha pasado que te dicen de todo. Se malinterpretaron mis palabras, me tildaron de todo, no fue un día bonito, ya no solo para mí, sino para mi familia, por mi mujer, por mi hija. La decían de todo. Yo me quedo con la conciencia tranquila que mi gente, mis amigos, mi familia saben cómo soy y muchos compañeros de profesión también saben como soy. Así que la conciencia muy tranquila y a otra cosa".

Y todo a unas horas de saber si está en la lista del nuevo seleccionador, cuando la dé le pillará entrenando: "El doctor nos avisa muchas veces. Pues le preguntamos. Le decimos que esté pendiente". Y si es convocado podría ser capitán en función de la convocatoria: "Yo lo que quiero es ir a la sección defender a mi país, hacerlo lo mejor posible. Y bueno, si me toca ser capitán, pues a arrimar el hombro como siempre he hecho y a sumar".