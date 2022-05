Juanpe López: "Es el día más feliz de mi vida"

Tras la cuarta etapa del Giro la clasificación general la lidera Juan Pedro López, que aventaja en 39 segundos a Kämna. Tercero es el estonio Rein Taaramäe (Intermarché) a 58, cuarto el británico Simon Yates a 1:42 y quinto el belga Mauri Vansevenant a 1:47. Entre los diez primeros también está el español Pello Bilbao a 2:00.

Con este liderato que le permite vestir la maglia rosa, el sevillano toma el testigo de Alberto Contador, último líder español del Giro en 2015. "Ahora es momento de felicidad. Disfrutando y ya está. Todavía no me lo creo. Hasta que no me lo dijeron no me lo creía", señala el ciclista.

No cree que esto cambie nada en su vida más allá de la repercusión: "Solo ha cambiado que desde que he entrado en meta no he parado con los medios y nunca me había pasado pero las piernas me duelen igual".

"El objetivo es disfrutar cada kilómetro con la maglia rosa. Es el día más feliz de mi vida", finaliza.