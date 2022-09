Juan Carlos Ferrero: "Alcaraz y Sinner pueden dominar el circuito los próximos diez años"

Carlos Alcaraz disputará este viernes las semifinales del US Open ante el estadounidense Frances Tiafoe. En Radioestadio Noche hemos hablado este jueves con su entrenador, Juan Carlos Ferrero, que se ha mostrado muy orgulloso de todo lo que está consiguiendo este año su pupilo.

Tras la victoria ante Sinner en cinco sets en cuartos de final, Ferrero ha destacado que "estamos muy contentos y con mucha ilusión. Fue un partido sublime por parte de los dos". El técnico ha explicado que ambos tenistas pueden ser los que dominen el circuito durante los próximos diez años.

En este US Open, Carlos Alcaraz podría conseguir dos hitos históricos: ganar su primer Grand Slam y alcanzar el número uno del ránking ATP. Ferrero dice que en el equipo son conscientes de esto, pero que no hablan del tema. "No somos de anticipar cosas, sabemos la oportunidad que tenemos por delante".

A pesar de ser un tenista muy querido, Alcaraz se jugará el billete a la final este viernes contra Tiafoe, que juega en casa, por lo que todo apunta a que tendrá al público en contra. "Tener en contra a un público no preocupa. Deberíamos estar muy preparados. Carlos sabe que va a tener al público en contra y a un gran rival, pero mentalmente estas cosas se tienen que superar".