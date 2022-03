José Ramón de la Morena: "Os echo mucho de menos"

LEER MÁS El futbolista Rubén García relata su viaje a Polonia para traer refugiados ucranianos

Se tuvo que cancelar el torneo de Navidad por la incidencia de ómicron pero estos meses de retraso van a hacer que sea el Torneo más espectacular revela De la Morena: "Va a ser el torneo más espectacular de los que hemos tenido hasta ahora. A esta edad 3-4 meses se notan mucho. Hay un nivel técnico muy alto. En el último campeonato que hicimos en Villarreal despuntó Bryan Bugarín tengio muchas ganas de verle, como al capitán del Atlético o Jairo del Betis... Ahora tengo muchas ganas de verles"

Recuerda tantos nombres que llegaron a ser estrellas pero otros muchos que pese a su calidad no alcanzaron el primer nivel: "Hay muchos jugadores impresionantes que luego no consiguen llegar".

Y aunque está disfrutando enormemente de su vida sí confiesa echar de menos al que fue su equipo tanto tiempo: "Os echo mucho de menos. Me ha gustado ver a Bustillo, a Roberto Gómez que no ha parado desde que ha llegado".

"Es una época que me está gustando entrañablemente. He vivido un vértigo enorme con el libro que va a presentar mi mujer que va a presentar dónde me despedí, en el Metropolitano, el día 4. Pero me ha ilusionado y eso ha sido mi vida en los últimos años", dice sobre su nueva vida.

En el puesto de entrevistado no está tan cómodo como al frente del micrófono: "No sé contestar. A mí me gusta preguntar. Pienso que el periodista nunca es noticia. Yo estuve en el momento oportuno y con los mejores y esto me hizo mejor". Y para terminar, una pregunta que él siempre hacía ¿Suena menos el teléfono?: "Me gustaría decirte que suena menos pero no. Lo que pasa que ahora las llamadas me ponen menos nervioso. Deben pensar que me estoy aburriendo y me llaman para tocar la bandurria que digo yo.