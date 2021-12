José Juan vuelve a ser el héroe del Alcoyano: "No estaría mal volver a jugar contra el Real Madrid

Jose Juan, portero del Alcoyano, sigue su idilio con la Copa. Hoy clave parando dos penaltis en la tanda ante el Levante: "Muy feliz porque el equipo ha hecho un gran partido, sufriendo con diez hasta el final. Había estudiado por dónde podían lanzar y por suerte he parado dos. Contra el Real Madrid fue una eliminatoria muy bonita y ahora otra vez, es muy bonito jugar estos partidos de Copa"

A su edad sigue disfrutando como cuando empezaba: "42 años, sí pero disfruto estos partidos al máximo. Mis compañeros se han tirado todos encima pero me han dejado respirar"

Y ya buscan rival. No le importaría repetir como el año pasado con el Real Madrid aunque le gustaría cualquier primera: "No estaría mal repetir contra el Real Madrid pero que nos toque un primera bonito. No queremos ninguno en concreto"

Y como el año pasado ha vuelto a ser carne de meme: "Ahora veré los memes en el vestuario, me lo tomo con humor. Es bonito"