Jorge Valdano: "Disfruto más en la radio que en la televisión"

En el día de la radio hablamos con una persona que ha estado muy ligada al medio, Jorge Valdano, que tras su carrera deportiva, ha estado muy vinculado a las ondas: "Empecé a coquetear con la radio en un programa que se llamaba 'La cátedra de Valdano'; un título algo pretencioso pero ahí empecé a establecer mi relación con la radio"

"La radio fue la que activó todos mis sueños futbolísticos; yo no pude ver en televisión un partido profesional hasta los 16 o 17 años. Mi vínculo con el fútbol profesional era la radio", añade y recuerda que "cuando estaba al frente de ese programa de radio compraba todos los periódicos, recortaba y pegaba noticias hasta tal punto que a mi hija de 5 años le preguntaron en el cole a qué se dedicaba su padre y ella dijo que a recortar y pegar"

Su relación con las ondas sobrevive y lo será para siempre: "Sigo teniendo una relación muy familiar con la radio, me levanto con ella; es increíble como sobrevive, con tanta autoridad, a tanta competencia. Además la radio es inmediatez, y eso es muy importante".

"Disfruto más en la radio que en la tele. La radio es la palabra. En la radio no se nota nerviosa pero en el campo también me pasaba cuando en verdad las carnes me pedías que salieran mis órganos. Hay un ejercicio de autocontrol", finaliza Jorge Valdano.