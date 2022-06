Jon Uriarte: "Nuestro entrenador va a encantar a nuestros aficionados"

Jon Uriarte, uno de los tres candidatos a la presidencia del Athletic Club, confirmó este martes que el mexicano Carlos Aviña, con experiencia en el América de México, el Mónaco y el Círculo de Brujas belga, como su director general de fútbol si gana en los comicios de este viernes.

En la presentación del área deportiva que llevó a cabo, Uriarte ha evitado desvelar quién sería su entrenador. El aspirante se ha centrado en la figura de Aviña, de 31 años y del que desveló sus orígenes vascos como revela su segundo apellido "Ibarrola". Sin embargo, tras el anuncio, en redes sociales han salido comentarios racistas y misóginos del mexicano.

"Estamos muy tristes por lo que ha sucedido con el director deportivo; estamos investigando lo que ha pasado para tomar una decisión", asegura Jon Uriarte que comenta lo que le ha dicho el mexicano: "Me ha comentado que era algo que no recordaba. Le conozco de hace tiempo y puedo decir que es una gran persona y que no piensa eso. Esos mensajes son de hace diez años aunque no justifico nada. De confirmarse que son reales tendremos que tomar una decisión muy drástica".

"En el Athletic ha habido presidentes más jóvenes en la historia reciente. En cuanto a quién ha hecho estos ataques no tengo ni idea pero será alguien que no quiera que ganemos", añade.

Confirma que tiene un acuerdo con un entrenador: "Tenemos un acuerdo con un entrenador. Hoy queríamos presentar el proyecto deportivo y que este no fuera eclipsado por el nombre del entrenador. En las próximas horas compartiremos el nombre de esta persona"

"A Marcelino le conocemos bien, creo que es un buen entrenador con buenos logros dónde ha estado. En Bilbao nos hemos quedado a punto de llegar a la orilla. Valverde también es un viejo conocido, un gran entrenador y una buenísima persona que ha tenido unos grandes resultados en sus dos etapas. Nuestro entrenador va a encantar a los aficionados del Athletic", finaliza.