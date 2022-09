Joaquín: "Entrar en Champions serían palabras mayores y si puedo, quiero vivirlo"

"Más que nervioso estoy ilusionado: espero que la gente disfrute como yo he disfrutado de este proyecto que para mí era inesperado. Sé que es un producto que va a gustar", asegura Joaquín sobre su programa 'El novato' que va a presentar en Antena 3.

Reconoce que se lo ha pasado muy bien durante las grabaciones y ha hecho cosas que no imaginaba: "He compartido momentos muy bonitos, en la entrevista, contándome su vida personal. Con Pablo Motos, Mercedes Milá, he cocinado un plato de David Muñoz... el que lo pasé peor, el de Vicente Vallés, muy difícil lo de dar las noticias y la última hora".

Parece que este año será el de la retirada pero deja una puerta abierta: "Entrar en la Champions son palabras mayores y si puedo voy a intentar vivirlo. La gente ya me va a echar, no me van a aguantar más". Viene de marcar un golazo en la Europa League y tiene claro por qué entró ese balón; "Metí el gol porque estaba asfixiado ya, digo si no tiro ahora tengo que correr para atrás"

"Mis hijas han alucinado con lo que han visto. Mis niñas han podido trabajar conmigo y cuando se vean en la tele va a ser una pasada para ellas", añade y termina con una anécdota que tuvo con Luis Aragonés cuando él y varios compañeros se retrasaron en la salida del vestuario: "Estábamos ahí en el vestuario cantando y bailando, Juanito, Ramos, Reyes... Luis Aragonés vino, se quitó las gafas y me cogió de la pechera. Tú y yo al cuarto ahora mismo... Me acojoné, luego me guiñó el ojo y ya me reí".