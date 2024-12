Jesús Navas: "Voy a estar eternamente agradecido a mi afición y a mi gente"

El mundo del fútbol español ha despedido a una leyenda como la que ya es Jesús Navas, y lo ha hecho en su casa, en el campo del equipo de su vida, el Sanchéz-Pizjuán. La afición sevillista y grandes personalidades de nuestro deporte se han reunido para homenajear la carrera de un futbolista que ya es historia.

Jesús se despide del deporte de su vida a los 39 años dejando a sus espaldas 888 partidos oficiales disputados entre el Sevilla CF (705), el Manchester City (183) y la Selección Española (50). Además, lo hace con un palmarés envidiable de 8 títulos con el Sevilla, entre ellos 4 Europa Leagues, 3 con el Manchester City, incluida una Premier League y 4 con España, siendo el único futbolista español en conseguir Mundial, Eurocopa y Nations League.

Tras el acto de despedida, Jesús se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Ha sido muy emocionante. Son muchos los momentos que he vivido ahí en el estadio y con mi gente, muchos momentos bonitos. Es muy difícil decir adiós al fútbol pero la cadera ha dicho "hasta aquí". "Voy a estar agradecido eternamente a mi afición y a mi gente, siempre los tengo presentes", asegura.

Navas se ha mostrado muy emocionado durante todo el acto y es que las muestras de cariños se han sucedido entre obsequios y detalles como el que ha tenido el Arrebato, autor del himno del Sevilla, que le ha compuesto una canción: "Me la ha hecho con cariño. He vivido un día impresionante con mi gente. He conseguido muchos títulos pero lo más bonito es el cariño de mi gente".

Otro momento emotivo ha sido cuando las hijas de José Antonio Reyes y el hijo de Antonio Puerta, jugadores del Sevilla tristemente fallecidos, han regalado un cuadro al '16': "Ha sido un momento muy especial. He convivido con sus padres, se fueron muy pronto y les tengo mucho cariño. He llevado el dorsal de Antonio con mucho cariño, que es lo más importante".

Entre los asistentes al evento se han visto a amigos y rivales como Joaquín y Pellegrini, el Balón de Oro, Rodri Hernández o Sergio Ramos que ha pedido la retirada del dorsal número 16 por todo lo que significa para el club, ya que es el que lució Antonio Puerta y ahora ha defendido hasta su retirada Jesús Navas.