Jesús Herrada: "Hoy he ganado pero ya pienso en el dolor de piernas de mañana"

Jesús Herrada (Cofidis) tiró de astucia y experiencia para lograr la segunda victoria española en la Vuelta 2022, en la séptima etapa, disputada entre Camargo (Cantabria) y Cistierna (León), de 190 km, en la que retuvo el maillot rojo de líder el belga Remco Evenepoel (Quick Step).

En un final con intriga, Jesús Herrada, de 32 años, fue el más rápido entre los cinco corredores que se disputaron la gloria al esprint. Inició a cola de grupo la recta de meta, supo refugiarse del viento, agazapado, y saltó en el momento oportuno para ponerse en cabeza y levantar los brazos para celebrar su segundo triunfo en la Vuelta, dos días después de que Marc Soler rompiera en Bilbao una sequía española de 121 jornadas sin ganar en las grandes.

"He disfrutado incluso menos que 200 metros. A falta de 3 kilómetros he visto que podía llegar la victoria. Lo he dado todo hasta la meta y al cruzar me he sentido ganador aunque ha estado justo", señala Herrada en Radioestadio noche con un fina muy apretado: "Yo sí me he visto ganador pese a que ha estado muy justo con Battistella".

Se ha emocionado mucho en la meta pero no cree que sea por algo en especial: "Otras veces me he emocionado así o parecido como la victoria en Linares. Es algo que no se puede expresar, sueltas toda la tensión acumulada".

"Somos los primeros que queremos rendir, las cosas no salen siempre como uno quiere. Hay que tener paciencia y los resultados llegan. Lo importante es trabajar", dice sobre el nivel de los ciclistas españoles que han roto en esta vuelta una mala racha sin victorias. Y termina con una reflexión: "Hoy he ganado pero ya pienso en el dolor de piernas de mañana. Pero si quedan fuerzas vamos a seguir intentándolo".