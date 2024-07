Jessica Bouzas: "Es de las mejores semanas de mi vida"

Jessica Bouzas se ha convertido en la sensación de Wimbledon tras dar el campanazo al ganar a la vigente campeona del torneo, Marketa Vondrousova. La tenista gallega disputaba su primer partido en un Grand Slam, en Wimbledon, en la pista central y contra la favorita. A pesar de todo estos condicionantes, Jessica hizo historia con el que es, probablemente, el mejor partido de su carrera.

Para contarnos todo lo que está viviendo, la tenista se ha pasado este jueves por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Están siendo días con muchísimas emociones y muy felices". "No tengo expectativas en el torneo. Estoy intentando hacerlo lo mejor posible y disfrutar", afirma.

Aunque la española ya era conocida por los más expertos del mundo del tenis, este partido ha sido su descubrimiento y el escaparate al mundo para los aficionados: "No he visto muchas cosas, sigo en mi mundo en Londres y todavía no he sido consciente al 100%". Y es que la tenista sigue en una nube, tras derrotar a la vigente campeona hoy lo ha hecho con Cristina Bucsa para avanzar a tercera ronda.

"Lo más bonito de estos dos días ha sido el partido. El momento de la victoria para mí es algo que creo que muy pocas veces podré vivir en mi vida", asegura. Jessica suma 11 títulos en su carrera en categoría ITF pero si tuviese que elegir un momento a destacar, lo tiene claro: "Es de las mejores semanas de mi vida. Jugar ese partido contra la vigente campeona...".