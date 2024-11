Javier Hernanz: "He visto mucha voluntad de ayudar pero falta organización"

Muchos son los testimonios y ayudas de deportistas y dirigentes que llegan a las zonas afectadas de Valencia, más concretamente hasta Catarroja se ha desplazado Javier Hernanz, piragüista olímpico y Presidente de la Real Federación Española de Piragüismo que se ha pasado este lunes por los micrófonos de Radioestadio Noche para contarnos su experiencia: "Han sido días duros, de incertidumbre, de caos, falta de mando jerárquico que organice todo y que de momento no lo hay".

"No me refiero a administraciones políticas, digo administración autonómica, local o central que organice todo y mande. Reconozco que hubo tres horas que fueron en balde", señala. "He visto mucha voluntad pero una vez que llegas te das cuenta que estás sacando las cosas de tu casa y tu negocio para ponerlas en medio de la calle porque no hay organización. Hace falta maquinaria pesada para que vaya sacando todo de la ciudad", añade.

Javier nos ha explicado por qué decidió dejar sus competencia diarias y trasladarse hasta Valencia: "Yo tomo la decisión de ir hace cuatro días porque a mí esto me pasó en Arriondas en 2010, en la confitería de mis padres subió el agua un metro y medio, teníamos que sacar con las piraguas a la gente del hospital".

"Se tendría que haber decretado el Estado de Alarma pero eso implica que el Gobierno asuma competencias que la Comunidad Autónoma cree que tiene en ese tipo de situaciones y podría haber habido un conflicto", opina. Hernanz está viviendo en primera persona una catástrofe que ha afectado a multitud de personas: "La gente de allí llega un punto que empiezan a desesperarse porque se dan cuenta del tiempo que va a pasar hasta que vuelvan a tener sus negocios".

"No me cabe en la cabeza que la policía no quiera bajar a Valencia, si estamos para eso, para estas ocasiones. Los vecinos viven una fase de crispación porque se ven abandonados", concluye.