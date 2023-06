Javier Aguirre elige a los mejores de la temporada: "Alguacil, Griezmann y Osasuna"

Javier Aguirre consiguió hace una temporada una salvación muy trabajada con el Mallorca lo que le valió para seguir en el conjunto balear. Su segunda temporada ha sido mucho más tranquila en la clasificación, logrando la salvación con mucha solvencia. El mexicano habla sobre las necesidades del equipo en el mercado: "No entro en edades, ni nacionalidades, sí en necesidades de campo. Yo doy mi opinión de lo que necesito", reconoce que el miedo es que le llamen y le digan que han vendido a algún jugador importante: "Ya me pasó en el Zaragoza, me desmantelaron el equipo. Empecé con un 0-6 del Madrid de Mourinho y en diciembre me echaron".

Sobre Muriqi señala que ha hecho "una campaña espectacular. Ha hecho 15 goles, solo se ha perdido dos partidos, ha estado en buenas y malas y ha sido un gran acierto del club haberle fichado. El club ha pagado una cantidad fuerte por él y ha merecido la pena". Explica que entiende que todos los jugadores son profesionales y que "quieren lo mejor para ellos en el plano deportivo y económico. Cada día hay menos jugadores franquicia. Uno intenta que los jugadores se quedan pero entiende que hay presupuestos muy grandes".

"Me he encontrado ex jugadores muy mal por dilapidar su dinero en cosas superfluas. Me siento responsable cuando a un jugador no le hago entender que invirtiera bien su dinero o vaya a la universidad. Uno deja ahí la semilla pero si germina o no, no es cosa nuestra", reflexiona.

Y se moja sobre los mejores de la temporada: "El entrenador con más mérito, Imanol Alguacil. Me encantaría tomarme unas cañas con él, tiene una pinta de gran tipo. El mejor jugador Griezmann, y el mejor equipo diría que Osasuna o el Sevilla pero el Sevilla tenía un plantillón lo que demuestra que Mendilibar también está en el podio de entrenadores".