Jagoba Arrasate: "¿Que me llame un equipo grande? Yo ya entreno a un equipo grande"

"Teníamos la idea de tener personalidad en el Bernabéu y creo que once para once fue un partido equilibrado. No es la primera vez que Kike García hace un gol así", valora Jagoba Arrasate en Radioestadio noche.

Benzemá no tuvo su noche y falló el penalti decisivo pero el técnico de Osasuna no tiene dudas: "Pocos años habrá tan pocas dudas o debería de serlo. A los que nos gusta el fútbol, nos gusta Benzemá. Venía de lesión y seguro que va a más. Para recuperar su mejor mejor versión seguro que necesita jugar". Y reconoce que se le venían imágenes de esas remontadas en el Bernabéu: "Ha pasado tantas veces y contra los mejores de Europa que claro que lo piensas. También confiábamos en nuestra defensa y poder aguantar y por suerte salió".

"Vuelcan mucho el juego en Vinicius. La ayuda del lateral fue muy buena. Hizo un gol pero creo que no hizo un partido tan bueno como los que venía haciendo", añade.

"Llevamos solo 7 jornadas. Hay que disfrutar del momento y seguir. Ojalá seamos capaces de seguir en esta línea que el equipo transmite buenas sensaciones", asegura sobre el objetivo y valora mucho el equipo en el que está: "¿Que me llame un equipo grande? Yo ya entreno a un equipo grande".