Ion Izaguirre: "Es un momento único y he podido hacer un regalo a mi niña"

Se toca la oreja y marca cuatro dedos de su mano al cruzar la meta de Belleville-en-Beaujolais. Ion Izaguirre tiene en su mente a su hija Iraia, que cumplía cuatro años el mismo día que su padre conseguía su segundo triunfo en el Tour de Francia: "Estoy feliz y contento, todavía cuesta creérmelo. No me he visto todavía en las declaraciones. Es un momento único y vienen muchas cosas en la cabeza, pasamos mucho tiempo fuera de casa y hoy por lo menos le he podido hacer un regalo a mi niña", confiesa en Radioestadio noche.

En este Tour las etapas están siendo duras pero también lo es tener que renunciar a estar en citas tan importantes como el cumpleaños de tu hija: "Sí que es difícil, pero hablando con mi familia estaban celebrándolo por doble. Ella todavía no es muy consciente pero pregunta que cuando vuelvo. El gesto en meta era el tirón de orejas, he hecho cuatro por los cuatro años. Es lo que se me ha ocurrido"

"Siempre tienes la costumbre de mirar por si aparece un corredor inesperado pero no había nadie y lo he podido disfrutar", dice sobre sus miradas atrás en el último kilómetro.

"Está siendo muy intenso. Se está yendo muy rápido y la dureza está haciendo mella y todavía queda medio Tour", finaliza.