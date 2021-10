La increíble anécdota de Joan Gaspart para fichar a Ronaldo: "Me disfracé de camarero..."

Joan Gaspart empieza con total sinceridad sobre su etapa como presidente en el Barcelona: "Si yo me presentase a presidente del Barcelona, yo no me votaría. Creo que no hace falta más comentarios. En la vida uno sirve para lo que sirve. Fui un gran vicepresidente y disfrutaba muchísimo. A los jugadores los fichaba yo y después en las elecciones intenté continuar con otro presidente pero desgraciadamente el que se presentaba no me quiso. Entonces me entro el ego y la vanidad y dije ahora veréis. Los socios que me votaron no se equivocaron. Yo no fui un buen presidente. Y cuando lo vi, no tardé mucho en dejarlo. Dejé una serie de jugadores en el momento de arrancar como Xavi, Puyol, Messi... no dejé un solar".

Sobre la situación actual del Barcelona se muestra preocupado y tajante en que el club no se convierta en Sociedad Anónima: "Yo no voté a Laporta como presidente. Voté a Víctor Font. Es mi presidente y confío en que saque al Barça adelante. El covid ha hecho mucho más daño del que se piensa en los clubs. Todas las consecuencias se están pagando ahora. Laporta quería que siguiera Messi pero el pufo pudo más. A mí lo que me preocupa muchísimo es que el Barcelona se transforme en S.A.D. algo que yo no permitiría jamás. Suena y cuando se repite muchas veces algo, es a ver si se le va a ocurrir a alguien". Y pone un ejemplo: "Los socios del Newcastle saltaron a la calle a celebrar que un fondo entró en el club ¿Imaginan a los socios del Barcelona saliendo a la calle porque entre un fondo? Somos así y no vamos a cambiar"

Sobre el anterior presidente, sí se atreve a poner la mano en el fuego por algo: "Bartomeu se pudo equivocar en muchas cosas pero seguro que no echó mano a la caja. Si se demuestra que alguien ha metido mano en la caja yo seré el primero en denunciarlo. Por él pongo la mano en el fuego. Alguien de su equipo? Pues no sé"

Recuerda el clausulazo del Real Madrid para llevarse a Figo: "En agosto el Real Madrid me roba a Figo de la forma que lo hizo. A los técnicos les pregunto quién puede sustituirle y me dicen, Overmars. Y yo me lanzo como un loco a por él. Todo el mundo sabía que el Barcelona era rico, y eso es fatal. Overmars era un gran jugador pero no triunfa". Sobre aquello todavía tiene en la mente lo que hizo Florentino que terminó siendo su amigo: "Hay dos Florentinos en este mundo. Uno que es mi amigo, un empresario que admiro muchísimo, es un fuera de serie. Y luego está el Florentino, presidente del Real Madrid, al que odio con todo mi cariño". ¿Cree que Florentino fichará a Mbappé? "Desgraciadamente sí, si estuviera en el Barça, ya estaría en París para enredar"

"Confío en que Xavi llegue al Barça pero dentro de un par de años. Eso sería que Koeman lo ha hecho bien. Estamos a dos puntos del líder porque ganaremos en Sevilla, la Liga depende del Barcelona", asegura

La anécdota para fichar a Ronaldo

"Ronaldo estaba en Brasil, con la selección. Teníamos acuerdo con el club y con el jugador pero el jugador todavía no había firmado. El club se había arrepentido del traspaso y había una cláusula que si en una fecha no se llegaba a un acuerdo con el jugador el contrato quedaba anulado. El club hacía lo imposible para que no viera a Ronaldo. No le podía ver bajo ningún concepto. Habçia 'dos gorilas' en la planta de jugadores de Brasil que medían 2'50 por lo menos. Nadie podía entrar hasta que vi que había un camarerito que con su bandeja y Coca Cola le dejaron pasar. Yo me puse de camarero y fui con la bandeja y la Coca Cola a la habitación de Ronaldo y ahí en la cama de la habítación firmó su contrato con el Barcelona. No me conocía pero llamó a su representante y le expliqué lo que había pasado. Yo me escondí el contrato dentro de la americana y me fui. Llamé al delegado de Brasil y le dije oye mañana le presento con el contrato firmado aunque no esté o nos juntamos los tres y le presentamos. Y al final hicimos esta segunda"