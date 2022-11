Iñaki Williams: "El sueño de mi abuelo era verme jugar con Ghana"

"Está siendo todo increíble, mucho mejor de lo que me esperaba. No sabía que había tanta gente de Ghana viviendo aquí, no me esperaba tanto recibimiento. Mis padres han llegado hoy y se van a comer unas buenas semanitas de fútbol", comenta un entusiasmado Iñaki Williams antes de debutar en un Mundial.

Y coincide con su hermano que debuta un día antes que él: "Habremos terminado de entrenar y lo primero que haré es encender la tele. Espero que mi hermano pueda hacerlo bien, tener minutos y que gane". Cada día cruzan palabras: "He hablado con él, le he preguntado si jugaba y me ha dicho que no sabía. Así que a ver que pasa mañana".

"Ni en nuestros mejores sueños hubiésemos imaginado lo que va a suceder", reconoce Iñaki sobre lo que le ha sucedido a él y a su hermano Nico. Iñaki se entiende con sus compañeros perfectamente: "Me entero de todo. En casa es uno de los idiomas que más hemos hablado. Ellos nos han hablado en ganés y entiendo todo a la perfección. Me estoy soltando a hablar".

"No es que me cansase de esperar una llamada de España. Se me abrió una posibilidad de jugar con Ghana. El presidente vino a Bilbao para reunirse conmigo y con mi familia, de disputar un Mundial y aún así no fue algo que tuve del todo claro. Las primeras veces dije que no. Hasta no viajar a Ghana y viajar con mis abuelos no tomé la decisión. Mi abuelo me hizo cambiar de opinión. El sueño de mi abuelo era ver a su nieto jugar con Ghana", explica.

Respecto al objetivo, señala que espera "encontrarnos con mi hermano en cuartos y pasar nosotros claro".