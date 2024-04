Garbiñe Muguruza: "Es muy bueno saber despedirse en el momento oportuno y siento que ha llegado"

Garbiñe Muguruza ha anunciado este sábado su retirada definitiva del tenis después de catorce meses apartada de las pistas. "He tomado la decisión poco a poco. Cada día que pasaba me sentía mejor y no echaba nada de menos el circuito", ha explicado en una rueda de prensa.

La tenista española se retira a los 30 años después de haber alcanzado el número uno del mundo en septiembre de 2017 y levantar dos Grand Slam nada menos que ante las hermanas Williams: Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017.

De ambas finales, Muguruza reconoce en Radioestadio Noche que la de Wimbledon fue más especial. "Wimbledon es muy especial, pero lo que más me ha gustado es que esas finales hayan sido contra las Williams. Lo hace como más especial".

Ha explicado, además, que tras tantos meses sin competir le falta "esa chispa y motivación que tenía antes (...) Es muy bueno saber despedirse en el momento oportuno y siento que ha llegado".