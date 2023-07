Fran Canal, director general de Osasuna: "No tiene sentido la propuesta de sanción"

Fran Canal, director general de Osasuna, pasa por Radioestadio noche antes de conocer si su club podrá disputar finalmente la Conference League: "No dejamos de tener esperanzas de que el fallo sea favorable. El comité de Apelación se reúne mañana con tres personas y la idea es que mañana nos trasladan el fallo pero sin la argumentación jurídica por lo que en caso de que el fallo no fuera favorable no podríamos presentar recurso hasta dentro de unos días".

"El optimismo lo tienes desde que piensas que has hecho lo correcto. Siempre tienes la prudencia porque hay una propuesta de sanción pero tenemos que defender en lo que creemos", añade.

En la gala de presentación de LaLiga ha podido intercambiar impresiones con el resto de clubes: "Es una opinión casi unánime que no tiene sentido la propuesta de sanción. Han pasado nueve años y fue Osasuna el que denunció. Hay personas que a título individual fueron sancionados. Actuaron en su nombre y no en el de Osasuna. Hubo desvío de dinero y por eso esas personas están condenadas".

"El enfado con la Federación es porque le pedimos la presunción de inocencia que pidieron para el Barcelona. Osasuna también tiene todo el derecho a tenerla", explica y lamenta lo difícil que resulta la planificación deportiva sin saber si podrán jugar en Europa: "El papelón que tiene nuestro director deportivo es enorme pero esperamos tener la sentencia favorable y empezar a trabajar".