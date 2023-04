Tras el éxito de Jon Rahm: su familia y su coach

El español Jon Rahm, brillante vencedor del Masters de Augusta, el segundo grande de su carrera profesional, recuperó el número uno de la clasificación mundial de golf al superar al estadounidense Scottie Scheffler y al norirlandés Rory McIlroy.

Rahm se enfundó la chaqueta verde de manos precisamente de Scheffler, vencedor en 2022, tras zanjar el complicado fin de semana que culminó el día en el que Severiano Ballesteros, el primer español en ganar en Augusta, hubiera cumplido 66 años.

Charlamos del triunfo de Jon Rahm con su hermano Eriz: "Ya me lo voy creyendo y asimilando. Estuve a punto de viajar y al final me quedé aquí pero encantado. Si tengo que no ir para que gane yo encantado. El aita al final se metió en otro avión y acabó yendo. Es de Bilbao, lo lleva por dentro".

En España ya es una figura reconocida y es algo que están notando: "Si notamos que la gente se le queda mirando y le piden alguna foto. En EEUU la sociedad es diferente, va en coche a todas partes y aquí que está más en la calle, lo nota más". Un Jon al que no hace falta decirle que tenga los pies en el suelo: "No hace falta decírselo. El mundo del golf tiene muchos altibajos y enseguida sabes quién tienes al lado y quién no. Pero para eso está también su mujer y sus dos hijos, como cualquier padre también tiene que cambiar pañales".

"Es un tío muy calmado, muy trabajador y muy amigo de sus amigos. Chistoso y alegre, que tiene devoción por su mujer y sus dos hijos. Ese es el Jon de fuera de las cámaras", dice sobre su hermano que hace diez años averiguó que iba a ganar el Masters: "Era una galleta de la suerte. Siempre ha tenido mucha devoción por el Masters. Siempre le decía que ganara primero el Open Británico pero no me ha hecho caso".

Su coach, Joseba del Carmen, ha estado a su lado desde los 13 años del golfista que siempre le menciona tras sus éxitos. Tampoco pudo estar en el torneo pero lo siguió por completo. Ya ha podido comunicarse con Jon que "está disfrutando como nunca de la victoria porque es un sueño hecho realidad".

Ahora toca digerir lo conseguido: "Lo primero es disfrutarlo bien, tranquilo, relajado. Él ya me está escribiendo pero yo le digo que ahora es el momento de disfrutarlo". Desde que empezaron a trabajar juntos, Joseba señala que "lo más importante es ordenar las ideas en base a las emociones. Trabajamos la parte más emocional, rindiendo lo mejor que podía en esas situaciones de máximo estrés".