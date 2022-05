"Eran chavales de Saint-Denis que se pusieron camisetas del Madrid y buscaban el momento para robar"

LEER MÁS Arrancan la placa de Courtois en el estadio Metropolitano

Feliciano López asistió a la final de la Champions en el Stade de France y presenció varios incidentes, en su caso especialmente en la llegada: "Había bandas al salir del estadio. Antes de entrar fue bochornoso. La autovía estaba colapsada y la gente se bajaba y se metían en una acera. Se formó un embudo de personas que no podían salir. Había bandas que provocaban avalanchas para aprovechar el desconcierto y robar".

"En el perímetro era horrible. Todo bloqueado y la gente saltando la valla. En los tornos había un chico que me quiso trincar la entrada. Lo intentó con otro aficionado y le pegó un puñetazo que le tumbó", añade y no fue algo aislado porque vio a muchas personas con los mismos problemas: "La gente lo pasó mal. Familias con niños y fue increíble. Lo más triste es que sale el gobierno francés y le echa la culpa al Liverpool. En los tornos no había policía. Solo los stewards con chaleco amarillo. No se puede hacer una final de la Champions en Saint Denis y no tener todo controlado".

Además charlamos con una aficionada del Real Madrid, Bea que reconoce pasó "miedo, antes y después del partido. En la entrada me tienen que sacar del primer anillo por aplastamiento. En ese embudo había gente del barrio de Saint Denis con camisetas del Madrid buscando el momento. Había gente que decía que les habían robado, teléfonos, relojes..."

"Eran chavales, no eran adultos. En la salida del estadio se forma otro embotellamiento. Se forma un embudo que no se puede entender. Allí fuera es miedo. Inseguridad, pasividad policial. Yo sí vi policía pero con pasividad absoluta. En el metro tampoco había nada de seguridad. Era sensación de soledad y abandono. No pasaron más cosas porque no tenían que pasar", finaliza.