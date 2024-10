Enol: "Con el himno del Sporting de Gijón hicimos algo generacional que va a estar ahí siempre"

Enol se ha convertido en la banda sonora del Sporting de Gijón. El cantante asturiano presentó el pasado mes de julio el himno para el equipo de su vida, en El Molinón y ante toda su afición: "Para mí es el momento más feliz que me ha dado la música, con la canción del Sporting hicimos algo generacional que va a estar ahí siempre".

"En un momento de lucidez bajé abajo a comprar algo al chino y se me vino la melodía del himno", asegura Enol, que cuenta cómo nació el tema y cómo vivió el momento en El Molinón: "Acojona salir al estadio, me puse como objetivo disfrutarlo y guardarme ese momento para siempre. Es algo único y un momento para toda la vida".

El artista también habla de su nuevo álbum, Una casa con jardín, y de un lanzamiento que ha vivido con "sensación de alivio": "Es como que nazca un hijo, llevamos preparándolo por mucho tiempo. La primera canción la hicimos en verano del año pasado, son muchas sesiones de estudio y mucho trabajo. El día que sale es para celebrar, no estoy ni nervioso, sé que el trabajo está hecho y que la gente lo va a disfrutar".

Además, Enol comenta que trata de trabajar desinhibido, sin pensar demasiado en la gente: "Es un problema grave a la hora de hacer música. Cuanto mayor grado de satisfacción alcanzo con la música es cuando la hago sin pensar en que lo va a escuchar la gente, porque es cuando sale todo más puro y genuino".

Sobre su carrera musical, siente que todo ha ido a más, de manera "natural y orgánica": "Me he ido adaptando muy bien, no ha habido ningún momento radical de no sé qué hacer ahora. El que escuche mis canciones se dará cuenta de que yo escribo todo lo que canto igual que al principio".

Por último, ha elogiado la labor del Sporting dentro y fuera del campo. "Se están haciendo las cosas muy bien, el año pasado perdimos en el playoff contra el equipo que luego ascendió y tuvimos las ocasiones".