Eduardo Inda: "Para Asensio irse al Barça sería la bomba. La prima de fichaje sería de 10-15 millones"

La noticia del día es la carta de 15 jugadoras de la Selección pidiendo la destitución de Jorge Vilda. Eduardo Inda considera que la RFEF hace lo correcto manteniéndose tajante y sin ceder: "La postura de Rubiales es la lógica. No conozco una rebelión como esta de 15 jugadores en cualquier equipo. En el Mundial de 2006 a Luis Aragonés se le sublevaron Salgado, Cañizares y Raúl y les costó no volver. Yo no destituiría a Jorge Vilda".

Y esta semana se ha generado revuelo por un posible interés del Barcelona en Marco Asensio. Inda entendería que el balear tomara la decisión de vestir de azulgrana: "Marco Asensio con ese talento que tiene no ha cumplido las expectativas. Verse relegado a la suplencia tiene que ser duro. Si llega el Barça es para pensárselo. Es entendible. Conozco al entorno del jugador y al personaje y están escamados. Si no juega entiendo que se quiera ir, aunque le veo en menor forma que hace cinco años. La prima de fichaje que se puede llevar por fichar por el Barça es de 15 millones. Hay que elogiar su honradez porque ha reconocido lo que hay".