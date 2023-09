Edu García: "No entendí a Borja Iglesias y que la Selección sea damnificada por un movimiento tuyo"

Santi Segurola ha defendido a Borja Iglesias por su gesto en el momento de máxima tensión del caso Rubiales: "Ha sido el futbolista más digno de todos los españoles y me extrañó la postura de Pellegrini con un chantaje emocional. En el siguiente partido en Bilbao la gente le aplaudió respetuosamente porque Borja Iglesias sí entendió lo que pasó no como muchos sectores del fútbol".

Un gesto con el que en cambio, Edu García no estuvo de acuerdo y explica los motivos: "Se puede criticar al presidente pero la Selección qué culpa tiene. No entiendo que la Selección sea damnificada de un movimiento que tú quieres hacer. Yo no lo entendí. Borja Iglesias es un tipo tremendamente comprometido con la sociedad en la que vive pero ese gesto yo no lo entendí".