Doctor González: "Hay que cuidar más a los jóvenes. Lo estamos viendo con Gavi, Arda Guler, Ansu Fati, Pedri.."

El Doctor José González explica la lesión de Gavi y los plazos de recuperación: "Para volver a los terrenos de juego ocho meses pero para volver a ser el mismo jugador aproximadamente un año".

"A mí no me importa que un jugador compita 60 partidos el problema es que si compite 60 partidos hay que entrenar menos. Si no conseguimos que el deportista descanse lo suficiente, sus músculos y articulaciones lo terminarán pagando. Se entrena con la misma intensidad que hace muchos años con muchos más partidos", detalla-

Cree que otro factor de riesgo es el cambio del tipo de estímulo que reciben los futbolistas: "La exigencia de entrenamiento de la Selección no tiene nada que ver con la que tiene en el club, es distinta, y eso influye mucho. Si a eso unimos viajes, dormir menos hace que falle el descanso".

Considera que los jugadores jóvenes deben madurar más físicamente para aguantar tanta carga: "Para una recuperación médica tener 19 años es fantástico. Pero hay que cuidar mucho a estos jóvenes, lo estamos viendo con Ansu Fati, Arda Guler, Pedri. El médico debería tener más potestad para decir que un jugador no está apto para jugar en primera".

"En la primera jugada pudo haber lesión pero no es fácil decir que tuvo que retirarse con la adrenalina del momento. En una primera exploración es muy difícil detectarlo. En cuanto la rodilla falla ya sabes que hay lesión", finaliza.