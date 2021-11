Diego López: "Me gustaría continuar si el Espanyol lo considera oportuno"

Diego López sigue dando mucha guerra a sus 40 años. Titular en el Espanyol y cuajando una gran temporada, este fin de semana se miden al Barcelona: "Es una semana tranquila pero especial, tenemos ganas de que llegue el sábado y hacer un buen partido. Seguro que vemos un cambio en el Barça pero está en nosotros que les funcione o no"

Su rival con un nuevo entrenador, un ex futbolista al que conoce muy bien: "El Barça sigue siendo un gran equipo con grandes jugadores. Todos conocemos a Xavi lo gran jugador que fue y dentro del campo tuvimos una buena relación".

Y hablando de Xavi y sus normas, le preguntamos por las normas más extrañas que ha tenido en algún vestuario: "El tema de teléfono móvil hay entrenadores que lo restringen mucho en el vestuario. Había que guardarlo en una funda y no cogerlo hasta que salíamos de la ciudad deportiva"

Un Diego López que se sigue viendo en plenas condiciones por lo que no piensa la retirada: "Estoy muy orgulloso de que me preguntéis por lo de la edad. No hay muchos porteros que hayan jugado a esta edad. Tenía ganas de cumplir los 40 y pensar en otra cosa. Con ilusión de seguir siempre adelante. He trabajado mucho y he tenido una vida ordenada para llegar a los 40 al máximo nivel. Ahora seguiré hasta que el cuerpo aguante o algún club no me quiera"

Y no oculta que le gustaría renovar su contrato con el Espanyol: "A día de hoy me gustaría continuar y si el club lo considera oportuno, será factible. Si no pues ya veremos. Siempre voy a mirar por el bien del equipo y del club"