Garbiñe Muguruza: "Sueño con ganar los cuatro Grand Slams"

Garbiñe Muguruza se proclamó campeona del WTA Finals siendo la primera española en la historia en lograrlo: "Estoy con un poco de resaca... En México con todo el equipo había que probar los chupitos. Pero bien, controlando". Ha tenido un duro camino, con muchos cambios, pero ha merecido la pena: "Se siente una felicidad enorme. De que el esfuerzo haya dado sus frutos, en un torneo tan especial, en el que hay tanta tensión. Haberlo ganado refleja un supertemporadón".

Empezó perdiendo el primer partido del torneo pero se supo reponer: "Ahora tengo más experiencia. Sé llevar las situaciones mucho mejor. Y sabía que pese a perder el primer partido podía ir remontando". En ese sentido destaca que está en un gran momento de su vida tanto dentro como fuera de las pistas: "La madurez. La progresión en general, dentro y fuera de la pista. Estoy en una buena edad. Ahora disfruto más del viaje y transmito más tranquilidad".

Y más que ser número uno del ránking lo que le gusta es ganar títulos: "Lo del ránking no me motiva en exceso. Lo que me motiva es tocar un trofeo. Me motiva ganar los Grand Slams que me falta. Sería un sueño ganar los cuatro". "Es bueno que se tenga mucha expectativa en mí. Es una presión que hay que saber llevar. En algunos momentos lo he pasado mal", afirma la tenista.

Y ahora turno de las vacaciones: "Este año tengo que ir a la tumbona, echarme crema solar y aburrirme. Tengo que aburrirme (dice entre risas). Que la gente me siga para verlo"