¡A la Deportiva Minera le toca el 'gordo': Jugará contra el Real Madrid en la Copa del Rey!

Ya se conocen los partidos que se jugarán en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, tercera ronda en la que ya participan los cuatro equipos que disputan la Supercopa de España: Real Madrid, Barcelona, Athletic Club y Mallorca.

Los cuatro equipos clasificados de la Segunda RFEF han sido los cruces de estos equipos, entre ellos la Deportiva Minera que se enfrentará, nada más y nada menos, que al Real Madrid. Uno de sus jugadores, Francis Ferrón, se ha pasado este lunes por los micrófonos de Radioestadio Noche: "El año pasado jugábamos en Tercera RFEF y ahora nos vamos a enfrentar al Real Madrid".

"Yo no quería que nos tocara el Real Madrid, quería el Barcelona. A mí me inculcaron ser del Barça pero bueno, ¿a quién no le gustaría jugar contra el Madrid?", cuenta. "Ellos nos pueden ganar porque evidentemente son mejores pero por ilusión no lo van a hacer. ¿Qué hay un 2% de posibilidades de disfrutar? Pues agarrémonos a ese 2%", confía.

El equipo al completo junto a los habitantes de Llano del Beal, han vivido el sorteo juntos y han dejado una imagen de celebración cuando se ha conocido el rival: "Los jugadores decidimos que queríamos que saliera el pueblo cuando se hiciera el sorteo porque somos un club humilde y al final ellos están siempre con nosotros. Es la primera vez que vivimos esto en la historia".

Entre todas las personas presentes se encontraban dos niños con la camiseta del Real Madrid y Francis nos cuenta la anécdota que han dejado: "Son mis niños pero llevan la del Madrid porque llevaban tres menos las del Mallorca, iban a acertar seguro. Empezaron el sorteo con la camiseta del Barça y en cuanto salió que el rival era el Real Madrid pues se la cambiaron".

En principio, esta tercera ronda de la Copa del Rey se disputará entre los días 3 y 5 de enero, pero debido al calendario tan ajustado que perjudica al Real Madrid y su partido aplazado con el Valencia, el encuentro de la Deportiva Minera-Real Madrid podría disputarse el día 6: "El día de Reyes ir a ver un partido por la mañana no estaría mal".

"Por lo que conlleva prefiero jugar en Cartagonova pero por la esencia y por lo que es nuestro equipo prefiero jugar en nuestro estadio. Ya que vienen queremos que vengan con todos los jugadores", asegura. Y Francis ya ha avisado: "Llevo más goles que Mbappé, Bellingham y Brahim en toda la Copa del Rey".