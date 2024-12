Denuncian la matanza violenta de perros callejeros en Marruecos por el Mundial 2030

Esta semana hemos conocido la confirmación oficial de que el Mundial 2030 será organizado por España, Portugal y Marruecos y han empezado a aparecer las primeras polémicas. Una de ellas es la denuncia por parte de organizaciones animalistas de que en el país norteafricano se está empezando a producir una matanza masiva de perros callejeros con el objetivo de que en 2030 las sedes marroquíes donde se dispute el Mundial estén libres de este tipo de animales.

Se están denunciando los métodos que se están utilizando para acabar con estos perros, que están siendo asesinados a través de envenenamientos o tiroteos o siendo capturados y arrojados a furgones en medio de la calle.

Carlos Rodríguez, director de 'Como el perro y el gato', ha estado este viernes en Radioestadio Noche, donde ha explicado que esta es una historia que se ha repetido mucho a lo largo de la historia. "Se va a hacer un gran evento en un país en el cual no hay un respeto determinado por los animales y la solución es que muerte el perro se acabó el problema (...) No puedo aceptar que se esté realizando para algo en lo que intervienen países que, presuntamente, no deberían aceptar bajo ningún concepto tales acciones".

También se pronuncia Fernando Sánchez, presidente de la Fundación Salvando Peludos, que hace poco más de un año estuvo como voluntario en las labores humanitarias en Marruecos tras el terremoto que asoló la zona de Marrakech-Safí en septiembre de 2023. "Llamaba mucho la atención cuando te ibas a las zonas turísticas y encontrabas pegatinas de 'Stop killing dogs' continuamente porque se usa como método de control (...) Siguen interpretándolo como una plaga", explica.