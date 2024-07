David Raya: "El buen ambiente que se ve desde fuera es incluso mejor dentro"

La selección española de fútbol disputará este domingo su quinta final de la Eurocopa ante Inglaterra. Tras eliminar a una de las grandes favoritas al título en las semifinales, Francia, ahora en la final se verá las caras con otra de las grandes selecciones de esta Eurocopa.

David Raya conoce de primera mano el fútbol inglés ya que desde los 16 años su carrera deportiva le llevó al país británico: "Inglaterra tiene una grandísima selección con grandes jugadores. Te pueden crear una ocasión de la nada y son muy fuertes atrás". "Nosotros estamos preparados, hemos hecho una Eurocopa espectacular", asegura.

Inglaterra a pesar de llegar al torneo como una de las selecciones favoritas no ha convencido con su juego y su actuación, pero David avisa del peligro que puede crear: "No me sorprende que estén en la final, tienen jugadores que te pueden cambiar el partido". Entre los grandes nombres de la selección inglesa están Saka y Rice, compañeros de equipo del portero.

La Premier es una de las ligas referentes en el mundo, donde se pueden ver grandes equipos y estrellas, pero la selección lleva sin ganar un título la sorprendente cifra de 56 años, desde que levantó el Mundial de 1966: "Las selecciones van por momentos de jugadores. En la Premier hay muchos jugadores extranjeros. El fútbol a nivel selección cambia mucho y se nivelan los equipos".

España llega tras ganar la Nations League, y aunque de primeras no era una de las selecciones a batir, ha eliminado a las selecciones campeonas del mundo como son Italia, Alemania, Francia y ahora solo queda, Inglaterra: "El ambiente es increíble, dentro es incluso mejor de como lo veis desde fuera. Somos todos amigos y vamos todos a una".

David Raya recuerda que Luis Enrique fue el seleccionador que le dio la oportunidad de entrar en la Selección con su primera convocatoria en el año 2022 para dos amistosos. Ahora, dos años después, ha disputado un partido en la Eurocopa frente a Albania en fase de grupos: "Disfruté como un niño pequeño ese partido. Fue un sueño hecho realidad poder representar a mi país en una Eurocopa".

Sus números le avalan como un gran portero y seguro en la portería española, pero compite por el puesto con Unai Simón, el portero seguro de Luis de la Fuente: "Desde el banquillo se vive diferente, con más nervios porque no puedes controlar lo que pasa en el campo". "Es un orgullo compartir la portería con Unai. Está espectacular", afirma.

Uno de los temas que más han dado que hablar en los últimos días han sido las declaraciones de Álvaro Morata en las que pone en duda su continuidad en la selección y en la que asegura que es "más feliz fuera de España": "No se nada sobre el tema, no lo hemos hablado. Álvaro es una persona fantástica, un gran profesional y un gran capitán. Si se expresa así tendrá sus motivos".

Durante la concentración se ha hecho oficial la compra de David Raya por el Arsenal después de terminar la temporada 2023-2024 como 'Guante de Oro' de la Premier: "Estoy super feliz de haber firmado con ellos para los siguientes años".