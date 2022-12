David Ferrer: "Ojalá pueda juntar a Nadal y Alcaraz, será muy difícil en el futuro y este año es el idóneo"

"Tengo muchas ilusiones, hemos vivido una generación muy buena con Copa Davis. El hecho de seguir vinculado nos ilusiona", dice David Ferrer en Radioestadio noche. El extenista español se ha convertido en el nuevo capitán de la Copa Davis, por lo que ha pasado por Radioestadio noche para hablar de lo que espera en esta nueva etapa en una conversación también con Feliciano López: "Las mayores emociones de tenis han sido sin duda jugando en la Copa Davis, junto a Feliciano López. Me ha tocado ser capitán, porque me retiré, y en un futuro después de mi etapa espero que el señor Feliciano sea el próximo capitán".

Sobre la posibilidad de juntar a Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, Ferrer no ha cerrado la puerta, aunque lo ve como "difícil": "Me encantaría junta a Nadal y Alcaraz y tener el presente y el futuro. Ojalá se pueda dar, no va a ser fácil porque Rafa tiene un calendario donde ahora se quiera ajustar más y centrarse más en el Grand Salm. Es algo por lo que lucharé, estaré en contacto con ellos. Ya hablé con Rafa y ojalá, porque juntar a Carlos y Rafa va a ser muy difícil en el futuro y este año es el idóneo para que se pueda dar".

Por último, ha contado que la prioridad al llegar al cargo era "preguntar a los jugadores": "Tengo mucha confianza con ellos y con el entorno, y me informo de si hay esa posibilidad de llegar a ser capitán, por parte de la Federación y que todos estén cómodos. Si no aceptan que sea capitán, pues ya empiezas con mal pie".