Dani Fernández: "Mi primer recuerdo es ir por el pueblo con una banderita del Atleti celebrando el doblete"

Dani Fernández ha sido protagonista este viernes en Radioestadio Noche en el día en el que ha publicado su nuevo disco, 'La Jauría'. "Se llama así porque me di cuenta de que le estaba dando más importancia al público que a hacer canciones", explica el artista.

Explica que el álbum "es un viaje y creo que se tiene que escuchar entero. Hay canciones que son historias mías y hablan sin tapujos".

Futbolero desde niño, Dani Fernández se reconoce como un gran fan del Atlético de Madrid gracias a su padre, que fue quien le empezó a llevar al Vicente Calderón. "Mi primer recuerdo es ir por el pueblo con una banderita del Atleti cuando ganamos el doblete, que yo no sabía ni lo que era", reconoce entre risas. Cuenta, además, que su primer ídolo fue Kiko y que, como todo niño de los 90, disfrutó mucho con Fernando Torres.

"Le tengo mucho cariño al Calderón, pero el Metropolitano ya es mi casa", cuenta sobre un estadio rojiblanco que en las últimas semanas ha sido objeto de muchas miradas tras los incidentes del derbi. "Me parece injusto que se esté poniendo el foco en el Metropolitano, esto no puede pasar nunca en ningún campo de fútbol (...) Esto no va con la afición del Atlético de Madrid, pero siempre hay alguien que tiene que dar la nota", cuenta en Radioestadio Noche.

Dani Fernández es, además, amigo personal de uno de los protagonistas del pasado verano en el fútbol español, Sergio Camello, autor de dos goles en la final por el Oro Olímpico en París, y revela cómo vivió su torneo. "Es como un hermano pequeño (...) Cuando iba a ir a los Juegos se lo tomó con ilusión. Fue a sumar sabiendo que a lo mejor no saldría ni un minuto (...) Fue muy bonito ver cómo marcaba el gol que nos daba el Oro Olímpico".

El artista, además, termina comprometiéndose a grabar una canción a final de temporada con Raúl Granado y Sergio Camello.

Entrevista completa