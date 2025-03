Cote cuelga las botas: "Lo máximo para mí es acabar aquí, en el Sporting"

Después de 430 partidos como profesional, el lateral zurdo y capitán del Sporting de Gijón, José Ángel Valdés 'Cote', ha anunciado a sus 35 años su retirada del fútbol profesional a final de temporada. Lo hará en el club de su vida, en el que creció y se formó hasta debutar con el primer equipo en el año 2009 y al que volvió en 2022 para cerrar su carrera.

Cote se ha pasado este jueves por los micrófonos de Radioestadio Noche para contarnos todo lo que siente después de comunicar su decisión: "Es difícil, afloran muchos sentimientos y sentarte en una sala de prensa y dar la noticia pues sientes más presión. Da pena dejarlo y cualquier futbolista quiere jugar hasta los 50 pero hay que saber cual es nuestro momento y creo que ahora es el momento de la cantera".

"Me respetan las lesiones pero mi pensamiento es que cumplo una edad, me exijo tanto por estar en el Sporting. No puedo estar aquí sin dar lo máximo y dar la mejor versión de mí, soy honesto conmigo y no quiero verme en esa tesitura de estar un año más y que a lo mejor me vengan las lesiones. No quiero vivirlo porque quiero mucho este club", asegura.

El futuro es incierto ahora mismo en la vida de Cote pero ha dejado entrever alguna de sus intenciones: "Quiero tomarme un tiempo tranquilo y ver que puedo hacer. Me he apuntado para sacarme el título de entrenador y quiero ver como es esa experiencia. En que me voy a dedicar en un futuro no lo tengo planeado, solo puedo decir que me voy a sacar el carnet de entrenador".

Cote deja a un equipo y una afición que le quiere y que a partir de este sábado en El Molinón, convertirán cada partido en casa en un homenaje y despedida hasta final de temporada: "Creo que hay gente mucho más capacitada que yo y lo hago por el bien del club y por el mío. Lo máximo para mí es acabar aquí, en el Sporting".