El clamor de la Federación asturiana contra la española: "¿Dónde cojones está el dinero que el Estado pone para estos piragüistas?"

Medallistas olímpicos descansando en coches propios y en colchonetas, contaba Rafa. Es el caso de cuatro medallistas en Tokio, Saúl Craviotto, Marcus Cooper, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade, que vivieron esa escena que algunos calificaban como la más vergonzosa de su carrera como deportistas, al ver cómo les vetaban por supuestos impagos federativos, el acceso a la residencia del Centro de Tecnificación que tienen en Trasona, en Asturias. Algunos se alojan ahí durante las concentraciones. Otros simplemente descansan entre las sesiones de entrenamiento que hacen de mañana y tarde.

Rafa Fernández desvela que el presidente de la Federación, Javier Hernanz ha rechazado participar en el programa y lee el mensaje que le ha enviado: "Después de haber invertido en los deportistas todo el dinero de la Federación, después de tener un 30% más de deportistas becados este año, después de quitar los autofinanciados con los que tanto atacaste al anterior presidente y antes de empezar la temporada de clasificación olímpica ¿Tú realmente crees que voy a tratar mal a los deportistas o a no facilitarles el descanso? Me conoces muy poco como para hacer el daño que estás haciendo al piragüismo".

El presidente de la Federación Asturiana es Miguel Gallo. Explica lo que ha ocurrido en su Federación que por ejemplo, les ha dejado sin servicio de catering o sin poder pagar a la empresa de lavandería: "En los meses de verano, la Federación Española nos solicitó ayuda. Les faltaba liquidez debido a que la administración lleva su ritmo en los en los pagos de las subvenciones. Mañana hemos quedado tres o cuatro directivos para ir a por la mañana a fregar los platos del desayuno, porque no tenemos a nadie que lo haga en el centro, porque hasta que no contratemos a otra empresa o volvamos a la normalidad, pues porque los chavales no tienen porque pagar con todo esto". Señala que algún deportista sí le ha reconocido que ha dormido en sus vehículos. "¿Dónde cojones está el dinero que el Estado pone para esta gente?", finaliza.

Alfredo Bea de la Federación Gallega compara la situación entre la federación autonómica y la española: "La Federación Gallega o la Xunta de Galicia, cuando presentamos hasta una subvención de 10.000 € para compra de material, se nos exige presentar el certificado de que ha sido aprobada la subvención por el órgano competente y la Federación Española con presupuestos de 7 millones, no haya que presentar ni un solo certificado del secretario al Consejo conforme ha sido aprobado por la Comisión Delegada.

Hay unas nuevas becas que son 16 millones de euros que surgen del fútbol y al piragüismo le correspondería 850.000 euros. Los deportistas no conocían la existencia de estas becas de hechos se enteraron por la información de Rafa Fernández en Onda Cero. Son becas para conseguir proyectos que les haga mejorar. En caso de que ese dinero no vaya a los deportistas, se tiene que devolver al CSD. Las Federaciones que no han informado a sus deportistas tendrán que justificar el motivo y qué tienen pensado hacer con ese dinero.