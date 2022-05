Carolina Marín: "Pocas personas saben lo que ha habido detrás de esta medalla"

Carolina Marín se ha proclamado campeona de Europa en Madrid y ya piensa en lo siguiente: "Descansando que mañana toca entrenar pero muy feliz. Desde dentro no ha sido un paseito, eso ya te lo digo yo. El domingo ya estaba todo asimilado y toca volver a dar caña a la raqueta".

"Esta vida es complicada, nadie acepta renunciar a tanto para llegar a dónde estoy llegando. Me siento una afortunada y feliz por superar el obstáculo que he pasado este año", revela Carolina tras un año complicado con una nueva lesión de rodilla: "Pocas personas saben lo que ha habido detrás de esta medalla, incluso mi familia. Solo mi equipo que me rodea día a día, todo lo que he sufrido las emociones que he tenido. Ha sido un camino muy complicado pero vamos a mirar lo positivo que ya he pasado página".

Pero si algo tenía claro es que pese a las dificultades lo iba a conseguir: "No he dudado que iba a volver a mi mejor nivel, todo mi equipo ha dado lo máximo". Confiesa que el carácter le cambió durante la recuperación y su madre fue la que más lo sufrió: "Mi madre los tres primeros meses es la que me aguantó. Estuve insoportable. Ni yo misma me aguantaba con la frustración, vivir unos Juegos desde el sofá... Mi madre ha vivido todo de primera persona, me he peleado mucho con ella, tenemos el mismo carácter pero estaba muy feliz viéndome competir y ganando".

Respecto al aspecto mental, señala que no es fácil jugar en tu país siendo la gran favorita pero que ha conseguido gestionarlo muy bien. Cree que "es un orgullo y gratificante a la vez que una responsabilidad ser la favorita o tener que dar el máximo".