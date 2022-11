Carlos Martínez, el 'trotamundos' que vive un sueño en el Andorra a sus 36 años: "Lo disfruto como un niño"

Carlos Martínez, delantero del Andorra, es un ejemplo de que los sueños se cumplen y llegan. A sus 36 años, vive un momento dulce con el equipo y ha cumplido uno de sus objetivos: estrenarse como goleador en el fútbol profesional. Con un 'hat-trick' ante la Ponferradina, cumplió su condición de 'trotamundos' del deporte español al haber marcado en Primera Catalana, Tercera, Segunda B, Primera RFEF y actualmente en Segunda.

"Me siento muy feliz por lo que me está viniendo y lo disfruto mucho con mis compañeros y familia. Es toda una vida detrás de algo que te hace mucha ilusión, que llevas soñando desde que eres pequeño", cuenta Carlos Martínez en Radioestadio noche, que reconoce que le ha llegado "tarde", aunque lo disfruta "como un niño pequeño".

El atacante admite que ha estado "cerca" de llegar al fútbol profesional en muchos proyectos, con una experiencia incluida en Japón, aunque no cambiaría ninguna de esas etapas: "En el intento de futbolista profesional me lo he pasado muy bien, he conocido a gente espectacular. Si no hubiera llegar a jugar como profesional, me hubiera sentido igual de realizado".

Por último, ha hablado de la relación que mantiene con Andrés Iniesta por su amistad con la mujer del futbolista manchego. "Coincidí con Andrés en el fútbol base del Barça y mi mejor amiga empezó a salir con él, y hoy en día es su mujer. Están felizmente casados y mantenemos una relación de amistad", ha dicho, a lo que ha añadido que siempre están "muy atentos uno del otro", ya que Iniesta envió un mensaje a Carlos Martínez al firmar los tres goles en Segunda: "Al llegar al vestuario ya tenía un mensaje de Andrés. Siempre estamos muy atentos el uno del otro".