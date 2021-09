Carlos de las Heras: "Queremos que el Mundial de Catar 2022 se celebre pero en las mejores condiciones"

Carlos de las Heras, responsable del trabajo sobre Deporte y Derechos Humanos de Amnistía Internacional, se pasó por Radioestadio Noche para denunciar las miles de víctimas mortales (más de 6.500 según una investigación de The Guardian) en las obras del Mundial de 2002. “Hemos enviado a la RFEF brazaletes con la leyenda “Derechos Humanos” para los luzcan en los partidos de la selección, para protestar por las víctimas mortales por el mundial de Qatar. No hemos obtenido respuesta”.

La organización de activistas que se dedica a promover los derechos humanos ha instado sin éxito a la RFEF a reunirse con ellos. “En la anterior ventana tratamos de ponernos en contacto con la RFEF, les solicitamos una reunión sobre cuestiones que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos en torno a la organización de la Copa del Mundo de Qatar. A día de hoy tratamos de hacer lo mismo, pero esa respuesta aún no ha llegado”, lamentó.

A pesar de ello, no cejarán en su empeño. “No vamos a dejar de insistir en denunciar esta situación que tiene que ver con la muerte de miles de personas, trabajadores inmigrantes en Qatar, de cuyas muertes son responsables las autoridades qataríes pero también hay una responsabilidad por parte de la FIFA y la RFEF y el resto de federaciones que componen la FIFA”.

También aclaró que no pretenden que la cita mundialista no se dispute. “No pedimos que no se celebre el Mundial. Queremos que se celebre pero en las mejores condiciones y que la gente tenga toda la información”. “Es muy difícil establecer una cifra de fallecidos porque las autoridades de Qatar dicen que estas muertes son naturales y no investigan”, concluyó.