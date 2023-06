Canales: "Lo de Mateu fue una situación difícil para mí pero le tengo respeto y le deseo lo mejor"

Sergio Canales ha regresado a la Selección con la llegada de Luis de la Fuente y se muestra muy agradecido: "Siempre tienes la ilusión de estar en la selección porque es lo máximo pero es verdad que tenía algo de las vacaciones cerrado por si acaso. Estoy muy agradecido a Luis de la Fuente por su confianza. Tenemos muchas ganas de llevarnos este título".

Respecto al Betis, se muestra muy satisfecho por el trabajo hecho y no cree que se empañe nada por el título del eterno rival: "Entrar en Europa League por tercer año consecutivo es muy importante y una consolidación enorme. A nivel del grupo nos fijamos en lo que está en nuestra mano, seguir en Europa, intentar ganar la Europa League, seguir creciendo. Lo que haga el vecino no está en nuestra mano".

Sus compañeros Borja Iglesias y Ruibal han tenido que salir al paso de unos desagradables comentarios por una foto. Canales se deshace en elogios con ellos: "Lo más importante es ser tú mismo. Ellos son bellísimas personas, las mejores que me he encontrado en el mundo del fútbol. Ellos van como les gusta, sin miedo y son ejemplo para todo el mundo. Lo más importante es que sean buenas personas. En esta vida hay que tener respeto por los demás mientras no hagas daño a nadie. Me hace muy feliz ser su amigo y la forma de ser que tienen que es muy importante para el equipo. Vi la foto y no le di importancia ni me metí a ver los mensajes".

"A Joaquín le quiere todo el mundo y se lo ha ganado. Es como le veis. Va a estar mucho con nosotros y va a ser importante. Sin jugar tanto ha sido muy importante y nos va a seguir ayudando mucho", comenta. Y en ese homenaje, Dani Ceballos se llevó una gran ovación: "En Liga es rival del Betis. El otro día la gente estuvo impresionante con él. No tengo mucha relación con él porque no he coincidido y no sé su postura".

"Ha sido una temporada rara. Debo mejorar en muchas cosas. Lo de Mateu fue una época complicada. Le tengo mucho respeto y le deseo lo mejor. Entre todos tenemos que mejorar y que haya diálogo entre las dos partes. Fue una situación difícil para mí. No hemos vuelto a hablar del tema. El respeto siempre ha estado, hace años nos cambiamos la camiseta", comenta.

Y nos ponemos en una hipótesis, si Arabia llamara a su puerta: "Es una situación que te tienes que parar y pensar. Ahora estoy muy bien y no me planteo nada. Para mí lo más importante es mi familia y una decisión así no la podría tomar solo"