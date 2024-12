De Burgos Bengoetxea: "Entre todos tenemos que normalizar la figura del árbitro"

En plena época de navidad el fútbol nos regala un torneo lleno de talento como es LaLiga FC Futures, donde se reúnen las mejores canteras del mundo. 16 equipos intentarán alzarse como campeones de la XXVIII edición de este torneo internacional organizado por LaLiga y la Fundación José Ramón de la Morena.

Ricardo De Burgos Bengoetxea será el árbitro encargado de arbitrar los encuentros que se disputarán entre el 27 y 29 de diciembre en Maspalomas. El vizcaíno ha sido el seleccionado por los propios niños que participan en el torneo a través de una votación entre los árbitros de Primera División: "José Ramón me dijo que había habido una especie de votación entre los equipos y que había salido el agraciado". "Me hace mucha ilusión porque es un torneo que he seguido. Estoy muy agradecido", asegura.

Ricardo ha pasado de arbitrar el pasado fin de semana en Montjuic un partido de gran importancia como el que enfrentaba a Barcelona y Atlético de Madrid, a trasladarse a Maspalomas a arbitrar un torneo de infantiles: "Todos hemos empezado en categorías inferiores y hemos arbitrado en torneos. Estar aquí es algo muy bonito".

"Yo quería ser jugador de futbol pero en mi primer año de juvenil con 16 años tuve una mala experiencia y decidí dedicarme en exclusividad al arbitraje, porque hasta el momento compaginaba las dos cosas. A quién no le va a gustar ser árbitro si te gusta el fútbol", explica. "La gente ve que tienes posibilidades, apuestan por ti y te suben de categoría hasta que llego a la antigua Segunda B", señala.

De Burgos Bengoetxea comenzó su andadura en el arbitraje en el 2002: "Con 17 años arbitraba en segunda regional, te encontrabas jugadores de mayor edad y a raíz de situaciones y también momentos más desagradables coges experiencia. Tienes que mostrar personalidad, que dominas la situación, que tienes autoridad pero sin ser autoritario, así es como me gusta mostrarme cada fin de semana".

Ricardo reivindica el papel del árbitro en el deporte: "Entre todos tenemos que normalizar la figura del árbitro porque es un deportista más. Se escuchan cosas desde fuera y situaciones que hacen que haya falta de árbitros. En este momento creo que eso se está mejorando pero hay que seguir normalizando e ir minimizando ese tipo de situaciones que se viven".

"Creo que cada vez estamos más cercanos al público. Hay que entender que al igual que un futbolista falla, nosotros también lo podemos hacer. La verdad es que la gente ya se está involucrando cuando ve situaciones injustas contra un árbitro que en muchas ocasiones es menor de edad", concluye.