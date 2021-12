Borja Valero: "Lo mejor de mi carrera fue el debut con el Real Madrid, algo que soñaba desde los tres años"

Borja Valero anunció su retirada del fútbol tras la pasada temporada con el Inter. Un club de sexta división le hizo una broma tras su retirada y el jugador entró en la broma, tanto que habló con el equipo y ahora se dedica al fútbol amateur y lo compagina con la labor de comentarista. "Me cuesta más lo de comentarista, con el balón me sigo desenvolviendo bien. Me lo tomo del modo más profesional posible y en los entrenamientos y los partidos saco la vena competitiva, pero es divertido".

"Los tobillos sí que están sufriendo bastante en la categoría, aunque la mayoría me da las gracias por haber aceptado jugar en la categoría", confiesa entre risas. Ahora triunfa en su nuevo vestuario contando anécdotas de su carrera, "alguno no sabe ni quién es Ronaldo el fenómeno".

Reconoce que echa de menos la élite, "estoy como comentarista a pie de campo y me entran las ganas de saltar. Y más en estas semanas de Champions". Cree que la economía ha dado un golpe al fútbol español pero se puede sacar cosas positivas como poder sacar nuevos talentos de la cantera. Tras la salida de Messi, considera que Benzemá es la estrella de la Liga: "Siempre he estado enamorado de Benzemá. Cristiano Ronaldo disfrutó mucho del juego de Benzemá".

Reconoce que lo más duro de su carrera ha sido el camino hasta llegar al fútbol profesional. "Desde los doce, trece años vives una vida casi profesional. Mucha competitividad con tus compañeros que son tus amigos. Psicológicamente hay mucha presión y tienes que tener un buen entorno familiar para llevarlo bien. Lo mejor fue el debut con el primer equipo del Real Madrid, era mi sueño. Jugué un partido de Champions en Kiev con Ronaldo y compañía. Es algo que cuento a mis hijos. Y también el debut con la Selección, quizá en el mejor momento de su historia".