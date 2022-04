Borja Mayoral: "Imagina que me da por marcar a ver cómo llego al vestuario en pretemporada"

Borja Mayoral ha reconducido su temporada al venir al Getafe dónde está disfrutando de nuevo: "Contento por cómo está yendo esta segunda etapa de la temporada. Los primeros seis meses no empezaron bien y ahora estoy mucho más contento. El año pasado tuve más minutos pero este año en Roma no tuve casi oportunidades. Entré con muy buen pie en el Getafe marcando el primer partido. Siempre cuento para el míster y me siento cómo me gusta sentirme"

"Tras varios años fuera, venir a Getafe al lado de dónde me he criado Parla es muy bueno. El equipo es duro, rocoso, difícil de ganar y nosotros a conseguir el objetivo", añade.

Un goleador en todas las categorías en las que ha estado: "Marcar goles es una virtud mía, cualquier balón suelto, rechace, lo tengo desde pequeño y espero seguir con ello", eso sí ante el Real Madrid tendrá a uno de los mejores enfrente: "Un portero como Courtois es más difícil. En el momento en el que está hay que mirar un poco más los espacios que deje"

"La ilusión de jugar en el Bernabéu siempre es única, más allá del momento. No es nuestra liga pero va a estar igualado que ellos vienen de la Champions", comenta y valora su futuro: "No depende tanto de mí, estoy muy contento aquí pero la Roma tiene opción de comprarme, tengo contrato del Real Madrid. No me cierro puertas y después del verano ya veremos. No creo que la Roma ejerza la opción de compra. Se han gastado mucho dinero en dos delanteros", y al respecto especifica que mientras esté Mourinho, "está jodido".

Y termina bromeando con marcar al Real Madrid que es el club que tiene sus derechos y a que tiene que regresar cuando termine la temporada: "Imagina que nos da por ganar y a mí por marcar cómo voy a llegar al vestuario en pretemporada".