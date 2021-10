Borja Iglesias: "Con público, es mucho más divertido celebrar goles"

LEER MÁS El Betis compite bien, pero el Leverkusen reacciona para seguir líder

Hablamos con Borja Iglesias tras el empate del Betis ante el Leverkusen en la Europa League, le pillamos en casa bajando las pulsaciones del encuentro con un videojuego: "Estaba jugando con unos amigos online al Rainbow 6"

La victoria ha estado cerca pero en una acción afortunada los alemanes han rascado un punto: "Da rabia porque Claudio ha estado impresionante, y justo en la más extraña que cambia de dirección nos meten el gol".

"Soy uno de los lanzadores, Canales me ha preguntado y he dicho que sí quería lanzarlo. Cuando he empezado la carrera vi que se lanzó el portero y por eso lo he tirado al medio", confiesa.

La llegada de Pellegrini hizo que los atacantes se vieran beneficiados: "La parte ofensiva del equipo está muy trabajada y eso beneficia a los que estamos en la parte alta. Por suerte estoy haciendo goles y valen puntos. Creo que todos pisamos más el área, llegamos con más gente y nos beneficia"

Un gol el de hoy, con dedicatoria especial: "La celebración va a un grupo de amigos que nos llamamos 'La jarana', dos de ellos son de Ubrique y me enseñaron vídeos de la fiesta de la crujida de los gamones. Y les dije que algún día lo iba a celebrar así. Es mucho más divertido celebrar los goles con público"

Cuando fichó por el Betis dejó de jugar la Europa League con el Espanyol: "Jugar en Europa era uno de los objetivos cuando vine aquí. En cuanto a la selección intento soñar en grande y sé que todo eso pasa por mi rendimiento en el equipo, yo estaría más que encantado"