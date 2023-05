Bordalás: "No tengo nada que ganar pero estaba en la obligación moral de ayudar al Getafe"

José Bordalás explica por qué ha vuelto al Getafe en Radioestadio noche: "A varios equipos en mejor situación les dije que no. Solo por el cariño que tengo al presidente, al club, a la afición, a muchos jugadores fue casi una obligación moral aceptarlo. Soy así. La cabeza me decía una cosa y el corazón me pedía otra. El Getafe ha hecho mucho por mí, yo también por el Getafe. No tengo nada que ganar pero estaba en la obligación moral de echarles una mano". Y aclara que de momento es solo hasta final de temporada: "Solo hemos hablado de estos partidos. Tengo una gran relación con Ángel Torres y me pidió el favor y únicamente hemos hablado de esa posibilidad"

No se fía del Real Madrid y de que tenga relajación por estar en medio de la eliminatoria ante el City: "Alguno que juegue se tiene que reivindicar. Pero estamos alejados de cualquier tipo de confianza. Clubes como el Real Madrid su objetivo es quedar lo más arriba posible y no van a conceder nada. Ancelotti es un genio del banquillo y tiene la suficiente capacidad y experiencia para tener a sus jugadores en plena forma".

Con Ancelotti tiene muy buen trato. De hecho mientras estaba sin equipo fue a una sesión de entrenamiento del Real Madrid: "Fue muy amable, estuve viendo la sesión del Real Madrid y compartiendo muchas cosas y fue un gran día para mí como colega. La faceta del entrenador incluye muchos aspectos. Buen gestor, psicólogos, transmitir, tener conocimientos, experiencia, no es sencillo ser entrenador".

De su última experiencia en el Valencia dice que se fue "agradecido, feliz y contento. Con una plantilla muy debilitada llegamos a una final y el equipo nunca miró a los puestos de descenso. Tenía la esperanza de continuar porque fue una gran temporada pero no guardo ningún tipo de rencor. Ojalá consiga el Getafe el objetivo y si puede ser, el Valencia también. ".