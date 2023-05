Bongonda: "Estoy muy contento por los cadistas"

El juego tuvo soltura pero con imprecisiones, lo que propició la ausencia de ocasiones para desnivelar el marcador. Hasta que Bongonda reventó la portería visitante con un zurdazo desde la frontal que se coló sin que Masip pudiera hacer nada por evitar el gol (m.68).

Ocho minutos después, nuevo penalti para el Cádiz, por derribo de Javi Sánchez sobre Lozano. Anotó Bongonda, bigoleador de los locales (m.75). "Muy contento cuando he visto la trayectoria y de la manera que ha entrado. Estoy muy contento por los cadistas", asegura el jugador del Cádiz en Radioestadio noche.

No lo celebrará de fiesta pero nos cuenta su plan: "No salgo, soy chico de casa. Juego a videojuegos hasta las tres o cuatro de la mañana. Juego al Call of Duty, me gusta disparar como hoy".

"Era una final. Un partido muy importante para todos, con la ayuda de la afición esta victoria nos ayuda mucho", finaliza.